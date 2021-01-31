31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun Beşiktaş için yola çıktı

Cenk Tosun Beşiktaş için yola çıktı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.01.2021

'ın transferi için ile anlaşma sağladığı , siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalamak için 'a geliyor.

ekiplerinden 'da forma giyen ile ailesi, eski takımı 'a transfer olmak için 'ndan 'a hareket etti.

Cenk'i taşıyan özel uçağın gece yarısı 'na inmesi bekleniyor.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın derbi sonrası konuştu! Kaybetmeyi hak etmedik Yalçın derbi sonrası konuştu! "Kaybetmeyi hak etmedik"
Fırtına derbide esti! Seri 6 maça çıktı Fırtına derbide esti! Seri 6 maça çıktı
Derbide kırmızı çıktı! İşte o müdahale Derbide kırmızı çıktı! İşte o müdahale
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör