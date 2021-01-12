Beşiktaş'ın Hırvat inadı! Mandzukic olmazsa o gelecek

Mario Mandzukic transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Hırvat golcünün transferini bitirememesi halinde bir başka Hırvat golcü Ante Budimir'i kadrosuna katacak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta tüm gözler devre arasında yapılacak olan santrfor takviyesini çevrilmiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın uzun boylu topu önde tutabilen aynı zamanda gol de atabilen tecrübeli bir oyuncu istiyor.

Mandzukic bir numaralı favori, tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın da bunu resmen açıkladı. Ancak Hırvat golcünün senelik ücretinde indirime yanaşmaması görüşmelerin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Mandzukic senelik 2 milyon euro'yu garanti isterken; yönetim ise senelik 1.2 milyon euro garanti + 300 bin euro şampiyonluk primi + 20 bin euro maçı başı teklifini yineledi ve beklemeye geçti.

B PLANI BUDIMIR!

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki tecrübeli santrfordan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda diğer alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Bu isimlerden biri de Türkiye- Hırvatistan maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan Ante Budimir.

OSASUNA'DA YEDEK KALDI

1.90'lık boyuna rağmen oldukça hareketli bir forvet olan ve golcü özelliği de bulunan 29 yaşındaki golcü son dönemde kiralık oynadığı Osasuna'da formayı kaptırdı.

Beşiktaş yönetimi, Mandzukic gibi Hırvat olan Budimir için menajeriyle temas kurdu. Eğer mantıklı rakamlar ortaya çıkarsa Mandzukic'i Hırvat Milli Takımı'ndan kesen Budimir'le anlaşma yapılacak.

MENAJERi CVJETKOViC ZORLUYOR

Beşiktaş'ın gözdesi Mandzukic'in menajeri Ivan Cvjetkovic ortalığı karıştırıyor. Cvjetkovic, "Oyuncum her zaman yaptığı gibi çok ciddi bir şekilde idmanlarına devam ediyor. Zagreb'de çalışıyor ve yüzde 100 formda. Doğru fırsatı, onu gerçekten isteyen takımı bekliyor. Tekrar şampiyon olabileceğine inanıyor.

Bazı teklifleri reddetti çünkü onu gerçekten imzalamak istediklerine ikna olmadı. Premier Lig'de oynamaya yüzde 200 hazır" diyerek, Beşiktaş yönetiminin teklifini yükseltmesini sağlamaya çalışıyor.

120

Budimir kariyeri boyunca 8 farklı takım formasını giyerken 284 maça çıktı ve 90 gol, 30 asist yaparak 120 gole direkt etki etti.

(Fotomaç)

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