29 Aralık 2020, Salı
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Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Beşiktaş'ın formda isimlerinden Rachid Ghezzal hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yıldız futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. İşte Ghezzal'in yaşadığı problem ve detayları...
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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