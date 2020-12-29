29 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın transferde hedefi Mario Mandzukic!

Beşiktaş dünya yıldızıyla görüştü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'de 2020'yi 2. sırada bitiren , dönemine sayılı günler kala gaza bastı. Siyah-beyazlılar dünyaca ünlü yıldız ile görüşme gerçekleştirdi. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

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