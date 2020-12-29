29 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Sivasspor maçında yaşananlara emsal çıktı! İşte detaylar...

O pozisyona emsal çıktı! Fatih Terim ile Real Madrid...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Maçın 18. dakikasında Güven Yalçın'ın attığı gol öncesi Rosier'in pozisyonu gündeme oturdu. Benzer bir pozisyonun - Ajax mücadelesinde de yaşandığı ortaya çıktı. İşte o emsal karar...

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