26 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Annesi vefat eden Aboubakar Sivasspor maçında yok!

Aboubakar Sivasspor maçında yok!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

Süper Lig'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan yoksun çıkacak. Aboubakar annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a gideceği için mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, annesinin vefatı nedeniyle ülkesine gidecek. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmasında forma giyemeyecek.

A Spor'un haberine göre, hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurlayacak olan Vincent Aboubakar, Kamerun'a gidiyor. Cenaze işlemleri için 3-4 gün Kamerun'da kalacak olan Aboubakar, Sivasspor maçında oynayamayacak.

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