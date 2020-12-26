Annesi vefat eden Aboubakar Sivasspor maçında yok!

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan yoksun çıkacak. Aboubakar annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a gideceği için mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, annesinin vefatı nedeniyle ülkesine gidecek. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 15. haftasındaki Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

A Spor'un haberine göre, hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurlayacak olan Vincent Aboubakar, Kamerun'a gidiyor. Cenaze işlemleri için 3-4 gün Kamerun'da kalacak olan Aboubakar, Sivasspor maçında oynayamayacak.

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