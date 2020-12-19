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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Erzurumspor kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Ljajic, Utku, Rosier ve kadroda yer almadı. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

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