Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgilere ve Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayla ilgili tüm bilgiler ve Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 19.30'da başlayan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic





35. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Park'ta yaptıkları maçla lig tarihinde 35. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.

Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

SON 10 MAÇ GOLLÜ GEÇTİ

İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.

Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.

Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi.

İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.

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