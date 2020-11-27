27 Kasım 2020, Cuma
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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Gökhan Töre'den kötü haber!
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbaçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda yıldız futbolcu Gökhan Töre'de adalesinde zorlanma tespit edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, sakatlık haberiyle sarsıldı. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre'nin, adalesinde zorlanma tespit edildi.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı o açıklama:
"Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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