Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Milli aranın ardından bay geçen Beşiktaş bu akşam oynanacak mücadeleyi kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Denizlispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Beşiktaş maçı izle...

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takım için de oldukça kritik olan mücadele ile ilgili birçok arama yapılıyor. Peki, Denizlispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

41. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ EKSİKLER

Denizlispor'da Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann'ın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta ise Kevin N'Koudou, Bernard Mensah, Atakan Üner ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Larin, Gökhan Töre, Aboubakar.

DİĞER