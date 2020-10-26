26 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Denizlispor - Beşiktaş | CANLI

Denizlispor - Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

'in 6. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, Denizlispor maçıyla çıkış yakalamak istiyor. Denizlispor - Beşiktaş maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 6. haftasında Denizlispor ile Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Stadı'nda oynanan Denizlispor - Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Bakalorz, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan teknik Robert Prosinecki yönetimindeki Yukatel Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasında da aynı ilk 11'le müsabakaya başladı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Ligde son müsabakasını 4. haftada 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen aradan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçti. Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve 'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier ilk maçlarına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonunun geçen hafta öncesinde locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından taraftarlar Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada yeni yaptırılan localarda yerlerini aldı.

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