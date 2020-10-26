Denizlispor - Beşiktaş | CANLI
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, Denizlispor maçıyla çıkış yakalamak istiyor. Denizlispor - Beşiktaş maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan Denizlispor - Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Bakalorz, Rodallega
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan teknik Robert Prosinecki yönetimindeki Yukatel Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasında da aynı ilk 11'le müsabakaya başladı.
BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK
Ligde son müsabakasını 4. haftada 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen aradan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçti. Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve Gökhan Töre'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı.
Siyah-beyazlı ekibin bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier ilk maçlarına çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonunun geçen hafta öncesinde locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından taraftarlar Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada yeni yaptırılan localarda yerlerini aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama