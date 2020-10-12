Josef de Souza'dan Sergen Yalçın itirafı! "Oyuncularla diyaloğu..."

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, flaş Sergen Yalçın itirafı geldi. Brezilyalı orta saha oyuncusu yapmış olduğu açıklamada "Oyuncularla diyaloğu bu kadar iyi olan bir teknik adamla daha önce çalışmamıştım" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in hızla geliştiği ve daha önce oynadığı döneme göre oyuncu kalitesinin arttığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Özellikle dört büyük kulüp dışındaki takımlarda eskiye göre daha kaliteli yabancı futbolcu bulunuyor. Türkiye bana göre şu anda Avrupa'daki beş büyük ligden sonra en zorlu lig" dedi.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Takımlar arasındaki makasın eskiye göre daha da daraldığını gözlemlediğini belirten Josef de Souza, "Bu da doğal olarak maçların daha zorlu ve heyecanlı geçmesini sağlıyor" diye konuştu.

Beşiktaş'ın da çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade eden sambacı, "Oldukça yetenekli oyunculardan kurulmuş bir ekibiz. Kısa sürede çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'a da ayrı bir parantez açan Brezilyalı, "Oyuncularla diyaloğu bu kadar iyi olan bir teknik adamla çalışmamıştım. Kendisi bizim için büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

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