11 Ekim 2020, Pazar
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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Hazırlık maçı
Süper Lig'e istenilen başlangıcı yapamayan Beşiktaş, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçına çıkacak. Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son iki maçında mağlup olarak 4 puanda kaldı. Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Karagümrük, topladığı 7 puanla üst sıralarda bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Karagümrük 11 Ekim Pazar günü Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele 14.00'te başlayacak. İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın canlı yayını olmayacak.
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