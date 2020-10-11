11 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

'e istenilen başlangıcı yapamayan , milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan , milli maçlar nedeniyle verilen arada ile hazırlık maçına çıkacak. Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son iki maçında mağlup olarak 4 puanda kaldı. Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Karagümrük, topladığı 7 puanla üst sıralarda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Karagümrük 11 Ekim Pazar günü 'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele 14.00'te başlayacak. İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın canlı yayını olmayacak.

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