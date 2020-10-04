04 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal atağı! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'a Cezayirli kanat! Görüşmeler başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

çalışmalarını sürdüren , ekiplerinden forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu 'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

çalışmalarını sürdüren , ekiplerinden forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu 'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun anlaşma sağlandığı takdirde 5 Ekim Pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal atağı!

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