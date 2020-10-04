Beşiktaş'ta N’Koudou’ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro ödediği Kevin N'Koudou'ya İngiltere'den talip çıktı. Championship temsilcisi Bristol City, Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Kevin N'Koudou'ya Ada'dan talip çıktı. Siyah beyazlıların, geçen sezon 4.5 milyon Euro'ya bonservisinin yüzde ellisini Tottenham'dan aldığı Fransız futbolcuyu Championship ekiplerinden Bristol City kadrosuna katmak istiyor. Bristol'un, Fransız oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde iletişime geçeceği belirtildi.

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