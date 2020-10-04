04 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta N’Koudou’ya sürpriz talip!

N’Koudou’ya sürpriz talip!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro ödediği Kevin N'Koudou'ya İngiltere'den talip çıktı. Championship temsilcisi Bristol City, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Kevin N'Koudou'ya Ada'dan talip çıktı. beyazlıların, geçen sezon 4.5 milyon Euro'ya bonservisinin yüzde ellisini Tottenham'dan aldığı futbolcuyu Championship ekiplerinden Bristol City kadrosuna katmak istiyor. Bristol'un, Fransız oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde iletişime geçeceği belirtildi.

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