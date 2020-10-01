01 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi imza için İstanbul'da!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Son dakika haberi... 'ın kiralık transferi için Portekiz ekibi ile anlaşma sağladığı 'a geldi.

'ın kiralık transferi için Portekiz ekibi ile anlaşma sağladığı 'a geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Rosier ve Semedo İstanbul'da 'da

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