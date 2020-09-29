Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı! Valentin Rosier kimdir?
Son dakika transfer haberi... Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen Fransız sağ bek Valentin Rosier ile prensip anlaşması sağladı.
Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesinin ardından sağ bek transferi için çalışmalarını sıklaştıran Beşiktaş, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon forması giyen Fransız sağ bek Valentin Rosier ile her konuda anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde son detayların konuşulduğu öğrenildi.
VALENTIN ROSIER KİMDİR?
19 Temmuz 1996 tarihinde Fransa'nın Montauban kentinde dünyaya gelen Valentin Rosier, futbola ülkesinin takımlarından Rodez'de başladı. 2016'da Dijon'a transfer olan 24 yaşındaki sağ bek, Fransız ekibinde 3 sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer oldu. Kariyerinde 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Valentin Rosier'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
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