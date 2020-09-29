29 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı

Beşiktaş'a Fransız sağ bek! Anlaşma sağlandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

dakika transfer haberi... Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren , Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen Fransız sağ bek Valentin Rosier ile prensip anlaşması sağladı.

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren , Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen Fransız sağ bek Valentin Rosier ile prensip anlaşması sağladı.

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