26 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Jeremain Lens Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Beşiktaşlı yıldız Konya maçı kadrosuna alınmadı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

Beşiktaşlı futbolcu , teknik ve idari karar doğrultusunda maçı kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Vincent Aboubakar ise Konya kafilesinde yer aldı. Son dakika haberleri...

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü saat 16.00'da İttifak Holdin deplasmanına konuk olacak 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcusu , teknik ve idari karar doğrultusunda Konya'ya götürülmedi. Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar ise kadroda yer aldı. Lisansı çıkartılan Kamerunlu futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vernesi halibde mücadelede forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın Konyaspor kafilesinde yer alan isimler şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Beşiktaş transferi resmen açıkladı! haberin devamı

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