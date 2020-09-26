Beşiktaş'ta Jeremain Lens Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens, teknik ve idari karar doğrultusunda Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Vincent Aboubakar ise Konya kafilesinde yer aldı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü saat 16.00'da İttifak Holdin Konyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, teknik ve idari karar doğrultusunda Konya'ya götürülmedi. Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar ise kadroda yer aldı. Lisansı çıkartılan Kamerunlu futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vernesi halibde mücadelede forma giyebilecek.
Beşiktaş'ın Konyaspor kafilesinde yer alan isimler şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar
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