Beşiktaş-Rio Ave | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekiplerinden Rio Ave ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk ediyor. Mücadele hakkında futbolseverler birçok araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-RIO AVE İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven.

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Geraldes, Mane, Moreira.

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rio Ave maçı 24 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüsü testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, bugünkü karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

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