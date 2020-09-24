24 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Rio Ave | İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş-Rio Ave | İlk 11'ler belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

UEFA 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz , Portekiz ekiplerinden ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi 'yi konuk ediyor. Mücadele hakkında futbolseverler birçok araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-RIO AVE İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven.

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Geraldes, Mane, Moreira.

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rio Ave maçı 24 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

'deki maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüsü testinin sonucu pozitif çıkan , bugünkü karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

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