Beşiktaş-Rio Ave | CANLI

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekiplerinden Rio Ave ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk ediyor. Beşiktaş-Rio Ave maçının tüm detayları aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven.

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Geraldes, Mane, Moreira.





BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rio Ave maçı saat 20.00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner.

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüsü testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, bugünkü karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

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