24 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Rio Ave | CANLI

Beşiktaş-Rio Ave | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

UEFA 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz , Portekiz ekiplerinden ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi 'yi konuk ediyor. Beşiktaş-Rio Ave maçının tüm detayları aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven.

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Geraldes, Mane, Moreira.


BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rio Ave maçı saat 20.00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner.

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

'deki maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüsü testinin sonucu pozitif çıkan , bugünkü karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

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