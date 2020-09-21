21 Eylül 2020, Pazartesi
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DÜZENLİ OYNAMAK İÇİN
29 yaşındaki forvet oyuncusunun, Belçika'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öne sürüldü. Bu sebeple Beşiktaş'ın 1.90 boyundaki krampon için uygun tercih olduğu vurgusu yapılırken, siyah- beyazlılara bu transferde bir de rakip çıktığının altı çizildi. O takımın da Belçika temsilcisi Club Brugge olduğu bilgisi paylaşıldı. Hatta çok iddialı bir ifade kullanılarak, "Christian Benteke ya Beşiktaş ya da Club Brugge'a gitmek zorunda" denildi.( Fotomaç)
Beşiktaş'ta Benteke sesleri
Voetbal Nieuws sitesi, daha önce Beşiktaş’ın teklifini reddeden 1.90 boyundaki Benteke'nin oyuncunun artık Kara Kartal'a gelmeye sıcak baktığını ifade etti.
Forvet transferi için hala dişe dokunur bir adım atamayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'de konuşulan isimlerin yanı sıra Avrupa basınında da siyahbeyazlılarla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan biri de Belçika'dan geldi. Voetbal Nieuws sitesi, Crystal Palace'tan ayrılmayı isteyen Christian Benteke'nin yeni durağının İstanbul olabileceğini yazdı. Haberde oyuncunun daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığının altı çizildi.
DÜZENLİ OYNAMAK İÇİN
29 yaşındaki forvet oyuncusunun, Belçika'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öne sürüldü. Bu sebeple Beşiktaş'ın 1.90 boyundaki krampon için uygun tercih olduğu vurgusu yapılırken, siyah- beyazlılara bu transferde bir de rakip çıktığının altı çizildi. O takımın da Belçika temsilcisi Club Brugge olduğu bilgisi paylaşıldı. Hatta çok iddialı bir ifade kullanılarak, "Christian Benteke ya Beşiktaş ya da Club Brugge'a gitmek zorunda" denildi.( Fotomaç)
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