21 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Benteke sesleri

Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den geliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

sitesi, daha önce ’ın teklifini reddeden 1.90 boyundaki Benteke'nin oyuncunun artık 'a gelmeye sıcak baktığını ifade etti.

Forvet transferi için hala dişe dokunur bir adım atamayan için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'de konuşulan isimlerin yanı sıra Avrupa basınında da siyahbeyazlılarla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan biri de 'dan geldi. sitesi, 'tan ayrılmayı isteyen Christian Benteke'nin yeni durağının olabileceğini yazdı. Haberde oyuncunun daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığının altı çizildi.

DÜZENLİ OYNAMAK İÇİN

29 yaşındaki forvet oyuncusunun, Belçika'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öne sürüldü. Bu sebeple Beşiktaş'ın 1.90 boyundaki krampon için uygun tercih olduğu vurgusu yapılırken, siyah- beyazlılara bu transferde bir de rakip çıktığının altı çizildi. O takımın da Belçika temsilcisi olduğu bilgisi paylaşıldı. Hatta çok iddialı bir ifade kullanılarak, "Christian Benteke ya Beşiktaş ya da Club Brugge'a gitmek zorunda" denildi.( Fotomaç)
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