17 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın rakibi Rio Ave!

Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2020

Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek 'ın rakibi Portekiz temsilcisi oldu.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İngilizler teklifİ duyurdu! Bonservis bedeli... İngilizler teklifİ duyurdu! Bonservis bedeli...
İtalya'da gündem Tolgay Arslan! Şenol Güneş... İtalya'da gündem Tolgay Arslan! Şenol Güneş...
Beşiktaş transferi bitirdi! Sergen Yalçın'ın gözdesi... Beşiktaş transferi bitirdi! Sergen Yalçın'ın gözdesi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör