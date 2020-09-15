Beşiktaş'ta Nazım Sangare'de anlaşma tamam! Sıradaki isim...

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncunun yedeğini de Almanya'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Siyah-beyazlılarda sağ bek operasyonunda sona gelindi. Siyah-beyazlıların yeni sağ beki Milli oyuncu Nazım Sangare oluyor. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Nazım Sangare, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi. Başarılı defans oyuncusu bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

ALMANLAR İKNA OLDU

Bu arada Beşiktaş, Bayern Münih 2 takımında forma giyen gurbetçi sağ bek oyuncusu Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Genç oyuncu için Bayern Münih'li yetkilileriyle bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, Mert Yılmaz'ın bonservisi için Alman ekibi Bayern Münih ile 650 bin euro'yu 3 taksitte ödemek üzere el sıkıştı. Mert Yılmaz için kulübüyle anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar oyuncuyla yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindiği, tarafların 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Mert'in de kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

LİSTEDE BİR İSİM DAHA VAR!

Beşiktaş'ta sağ bek adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Arjantin doğumlu olan ve İtalya Milli Takımı forması da giyen Ezequiel Schelotto için siyah-beyazlıların devrede olduğu iddia edildi. Buenos Aires doğumlu olan ve İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen 31 yaşındaki sağ bek, geride bıraktığımız sezonu Premier Lig ekibi Brighton'da geçirdikten sonra serbest kalmıştı. Schelotto, kariyerinde ise daha önce Banfield, Cesena, Atalanta, Catania, Inter, Sassuolo, Parma, Chievo ve Sporting formaları da giymişti.

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