14 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Josef de Souza Beşiktaş'ta

Beşiktaş transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

çalışmalarını sürdüren , Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren , Josef de Souza transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar 13 Eylül Pazar günü İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ücret ödeyeceği öğrenildi.

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