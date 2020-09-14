Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Nikola Kalinic'in transferini bitirdi. Siyah-beyazlıların Hırvat yıldıza ödeyeceği maaş da ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...