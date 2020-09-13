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BEŞİKTAŞ

Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Yeni transfer yola çıktı geliyor! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Orta saha arayışlarını sürdüren , bir dönem forması giyen Josef de Souza'yı gündemine almıştı. Brezilyalı oyuncu, uçaktan fotoğraf paylaştı ve meşalesini yaktı.

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren , orta saha transferinde gündemine 'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı almıştı.

Brezilyalı oyuncu ailesinin de bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı ve Türkiye'ye geldiğini belirtti.

İşte o fotoğraf:

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