12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Göztepe'den Jeremian Lens bombası! Teklif yapıldı

Beşiktaş'a Lens teklifi! Süper Lig...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Son dakika haberleri... 'de bu sezon üst sıraları hedefleyen 'de hedefin 'ta forma giyen olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

'a giden Serdar Gürler'in boşluğunu flaş bir isimle doldurmak isteyen , Beşiktaşlı yıldız 'in peşine düştü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre ekibi, kanat pozisyonu için Hollandalı futbolcuya teklif götürdü. 'ın bu sezon kadrosunda düşünmediği ve kendisine takım bulmasını istediği Lens'in menajeri ile bağlantıya geçen İzmir temsilcisi maliyet araştırmasına başladı.

İNDİRİM YAPARSA TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 900 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcu, ücretinde indirime gitmesi halinde transferde daha somut adımlar atılacak. Lens ücretinde indirime giderse, sarı-kırmızılı yönetim, 'ın kapısını çalarak bonserviste kolaylık isteyecek.

Lens'in siyah-beyazlı takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Josef de Souza Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket
Beşiktaş'ın derbi kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın derbi kafilesi belli oldu!
Trabzonspor maçı öncesi flaş karar! Kanadalı forvet... Trabzonspor maçı öncesi flaş karar! Kanadalı forvet...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör