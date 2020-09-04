Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?