04 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ve The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geliyor. Antalyaspor, 'ye 4-0, Beşiktaş, 'a 1-0 mağlup olmuştu. Üçüncülük mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. , , ve 'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak isteyen Beşiktaş ve Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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