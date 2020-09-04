Beşiktaş - Antalyaspor l CANLI
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Antalyaspor The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geliyor. Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.
Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak isteyen Beşiktaş ve Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...
11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin.
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.
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