Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

2020-2021 sezonu hazırlığı kapsamında düzenlenen The Land of Legends Cup devam ediyor. Fenerbahçe ilk maçta Antalyaspor ile karşılaşmış ve sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselen taraf olmuştu. Peki, Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Kazananın finale çıkacağı, kaybedenin Antalyaspor ile 3.'lük karşılaşmasına çıkacağı maça saatler kaldı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Kaybeden takım Antalyaspor ile 3. lük için kozlarını paylaşacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

1 Ağustos Salı günü Vodafone Park'ta The Land Of Legends Cup turnuvasında karşılaşacak olan Beşiktaş ile Sivasspor'un maçı 21.00'de başlayacak. Müsabaka Smart Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE!

Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.

FİNAL 5 EYLÜL'DE!

The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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