01 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Beşiktaş-Sivasspor maçına dair tüm bilgiler!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

2020-2021 sezonu hazırlığı kapsamında düzenlenen The Land of devam ediyor. ilk maçta ile karşılaşmış ve sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselen taraf olmuştu. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Kazananın finale çıkacağı, kaybedenin Antalyaspor ile 3.'lük karşılaşmasına çıkacağı maça saatler kaldı. İşte tüm detaylar...

ile The Land Of turnuvasında karşı karşıya gelecek. 'ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım, finalde 'nin rakibi olacak. Kaybeden takım ile 3. lük için kozlarını paylaşacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

1 Ağustos Salı günü Vodafone Park'ta The Land Of Legends Cup turnuvasında karşılaşacak olan Beşiktaş ile Sivasspor'un maçı 21.00'de başlayacak. Müsabaka Smart Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE!

Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.

FİNAL 5 EYLÜL'DE!

The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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