01 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Sivasspor | CANLI

Beşiktaş-Sivasspor | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

2020-2021 sezonu hazırlığı kapsamında düzenlenen The Land of devam ediyor. ilk maçta ile karşılaşmış ve sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselen taraf olmuştu. ile , finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmak için kozlarını paylaşıyor.

ile The Land Of turnuvasında karşı karşıya geliyor. 'ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım, finalde 'nin rakibi olacak. Kaybeden takım ile 3. lük için kozlarını paylaşacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ

Beşiktaş: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış Yardımcı, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Jorge Felix, Casimir Ninga, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare




BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta The Land Of Legends Cup turnuvasında karşılaşan Beşiktaş ile Sivasspor'un maçı 21.00'de başladı. Müsabaka Smart Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE!

Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.

FİNAL 5 EYLÜL'DE!

The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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