Beşiktaş-Sivasspor | CANLI
2020-2021 sezonu hazırlığı kapsamında düzenlenen The Land of Legends Cup devam ediyor. Fenerbahçe ilk maçta Antalyaspor ile karşılaşmış ve sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselen taraf olmuştu. Beşiktaş ile Sivasspor, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmak için kozlarını paylaşıyor.
Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Kaybeden takım Antalyaspor ile 3. lük için kozlarını paylaşacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de...
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ
Beşiktaş: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin
Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış Yardımcı, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Jorge Felix, Casimir Ninga, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Vodafone Park'ta The Land Of Legends Cup turnuvasında karşılaşan Beşiktaş ile Sivasspor'un maçı 21.00'de başladı. Müsabaka Smart Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İLK FİNALİST FENERBAHÇE!
Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.
FİNAL 5 EYLÜL'DE!
The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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