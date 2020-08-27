27 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yıldız futbolcu...

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yıldız futbolcu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

'ın Hollandalı yıldızı , Beşiktaş'tan iki aylık alacağının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.

Hollandalı oyuncu iki aylık alacağının ödenmesi için 'a ihtarname gönderdi. Siyah beyazlıların ödeme yapmak için önünde 15 günlük bir süre bulunduğu kaydedildi.
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