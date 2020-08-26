26 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Santon çıkarması

Beşiktaş'tan sağ bek çıkarması! Teklif yapıldı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Yein sezon hazırlıklarını sürdüren , defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlı ekip Roma'nın 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Santon için ikinici teklifini yaptı.

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