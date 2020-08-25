25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler

PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

, 2. ön eleme turu maçında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Tek maç üzerinden oynanacak olan mücadele her iki taraf için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem yönetecek. Beşiktaş'ta yeni transferler sahada yer alacak. Yunan ekibinin kadrosunda daha önce ülkemizde futbol oynamış Stoch ve Bisesvar'da yer alıyor. Futbol severler, PAOK - Beşiktaş maçı saat kaçta,ne zaman, hangi kanalda? sorularının cevabını arıyor. İşte karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve her iki takımın muhtemel 11'leri...

, 2. ön eleme turu maçında 'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, rövanşı olmayan mücadeleyi kazanarak adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem yönetecek..

Temsilcimiz, rakibini elemesi durumunda kura çekiminde seri başı olacak.

PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin

PAOK: Paschalakis, Rodrigo, Varela, Mihaj, Giannoulis, Michailidis, El Kaddouri, Pelkas, Biseswar, Tzolis, Akpom.

PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Toumba Stadyumu'nda oynanacak maç bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Kritik mücadele şifresiz bir şekilde Kanal D'de yayınlanacak. Karşılaşmayı Daniele Doveri yönetecek.

BEŞİKTAŞ ELERSE 3. TURA ELENİRSE UEFA'YA GİDECEK
Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, Yunan ekibine elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Beşiktaş PAOK hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER YOK?
Beşiktaş'ta, Mirin, Douglas ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN: PAOK YUNANİSTAN'IN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ
"2 haftadır bir hazırlık evresi geçiriyoruz. Çok fazla ara vermedik. 10 gün aradan sonra antrenmanlara başladık. Ayrılan oyuncular, gelen oyuncular oldu. Oyuncularımızı tamamen bu maça konsantre etmeye çalıştık. PAOK, Yunanistan'ın en iyi takımlarından biri. İki taraf için de zor bir maç olacak. Umarım iyi mücadele eden biraz da şansı olan taraf kazanır diye düşünüyorum.

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ATIBA: GEREKLİ SONUCU ALACAĞIZ
"İdmanlarda ana odağımız turu geçmekti. Kondisyon seviyemiz üst seviyede. Heyecanla maçı bekliyoruz. Amacımız gruplara kalmak. Burada iyi ağırlandık. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum herkese. Buraya bir amaç uğruna geldik. Elimizden geleni yapıp, buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

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