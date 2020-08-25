25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

PAOK-Beşiktaş | CANLI

PAOK-Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

2. ön eleme turunda temsilcimiz , ile karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

, 2. ön eleme turu maçında 'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, rövanşı olmayan mücadeleyi kazanarak adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem yönetiyor.

Temsilcimiz, rakibini elemesi durumunda kura çekiminde seri başı olacak.

PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin.

PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom.



PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Toumba Stadyumu'nda oynanan maç saat 21:00'de başladı. Kritik mücadele şifresiz bir şekilde Kanal D'den yayınlanıyor. Karşılaşmayı Daniele Doveri yönetiyor.

BEŞİKTAŞ ELERSE 3. TURA ELENİRSE UEFA'YA GİDECEK

Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, Yunan ekibine elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

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