PAOK-Beşiktaş | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, PAOK ile karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PAOK'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, rövanşı olmayan mücadeleyi kazanarak adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetiyor.
Temsilcimiz, rakibini elemesi durumunda kura çekiminde seri başı olacak.
PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin.
PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom.
PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Toumba Stadyumu'nda oynanan maç saat 21:00'de başladı. Kritik mücadele şifresiz bir şekilde Kanal D'den yayınlanıyor. Karşılaşmayı Daniele Doveri yönetiyor.
BEŞİKTAŞ ELERSE 3. TURA ELENİRSE UEFA'YA GİDECEK
Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, Yunan ekibine elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
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