25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Enner Valencia Fenerbahçe için yolda

F.Bahçe çıldırdı! Lemos'tan sonra o da yolda...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

için bombalarını art arda patlatan , ’tan transfer ettiği ’u dün ’a getirdi. Bir yıldızı daha İstanbul'a getirmeye hazırlanan Kanarya, forvet transferinde de sona geldi.

transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. için en hareketli kulüplerin başında olan Sarı-Lacivertliler, ekiplerinden 'tan ettiği 'u dün 'a getirdi. 24 yaşındaki stoperle 3+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

İTALYA VE RUSYA TECRÜBESİ VAR

Kanarya Mauricio Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 1.87 mt. boyundaki genç stoper Sassuolo ve formaları da giymişti.

VALENCIA'NIN BONSERVİSİ ELİNDE

Fenerbahçe forvet transferinde de sona geldi. Muriç'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.

İNGİLTERE'DE 2 TAKIMDA OYNADI

Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.

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