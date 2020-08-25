Enner Valencia Fenerbahçe için yolda

Yeni sezon için transfer bombalarını art arda patlatan Fenerbahçe, Las Palmas’tan transfer ettiği Mauricio Lemos’u dün İstanbul’a getirdi. Bir yıldızı daha İstanbul'a getirmeye hazırlanan Kanarya, forvet transferinde de sona geldi.

Fenerbahçe transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Yeni sezon için en hareketli kulüplerin başında olan Sarı-Lacivertliler, İspanya Ligi ekiplerinden Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'u dün İstanbul'a getirdi. 24 yaşındaki stoperle 3+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

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Kanarya Mauricio Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 1.87 mt. boyundaki genç stoper Sassuolo ve Rubin Kazan formaları da giymişti.

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Fenerbahçe forvet transferinde de sona geldi. Muriç'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.

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Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.

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