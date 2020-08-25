Enner Valencia Fenerbahçe için yolda
Yeni sezon için transfer bombalarını art arda patlatan Fenerbahçe, Las Palmas’tan transfer ettiği Mauricio Lemos’u dün İstanbul’a getirdi. Bir yıldızı daha İstanbul'a getirmeye hazırlanan Kanarya, forvet transferinde de sona geldi.
Fenerbahçe transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Yeni sezon için en hareketli kulüplerin başında olan Sarı-Lacivertliler, İspanya Ligi ekiplerinden Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'u dün İstanbul'a getirdi. 24 yaşındaki stoperle 3+1 yıllığına anlaşma sağlandı.
İTALYA VE RUSYA TECRÜBESİ VAR
Kanarya Mauricio Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 1.87 mt. boyundaki genç stoper Sassuolo ve Rubin Kazan formaları da giymişti.
VALENCIA'NIN BONSERVİSİ ELİNDE
Fenerbahçe forvet transferinde de sona geldi. Muriç'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.
İNGİLTERE'DE 2 TAKIMDA OYNADI
Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama