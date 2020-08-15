Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı takımla yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Instagram hesabından siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Kanadalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşma tamam. Bu harika kulüple başka bir sezon daha geçireceğim için çok mutluyum. Her şey için çok teşekkürler Cenk Sümer. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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