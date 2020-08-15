15 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson Beşiktaş ile sözleşmesini uzattı

Atiba resmen açıkladı! Gelecek sezon...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

ile sözleşmesi sona eren ve Kanadalı orta saha oyuncusu , hesabından siyah-beyazlı takımla yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

'ın tecrübeli futbolcusu , hesabından siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Kanadalı futbolcu, hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşma tamam. Bu harika kulüple başka bir sezon daha geçireceğim için çok mutluyum. Her şey için çok teşekkürler Cenk Sümer. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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