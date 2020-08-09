Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Brescia'dan ayrılması beklenen Mario Balotelli'yi gündemine almıştı. İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından siyah-beyazlıların İtalyan golcüye yaptığı teklifi açıkladı.

Beşiktaş İtalyan futbolcu Mario Balotelli'ye ilk teklifini sundu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüştü ve sözleşme teklifini yaptı. Siyah beyazlılar, İtalyan golcüye 2.5 milyon euro maaş ve bonuslar önerdi.

Son olarak Brescia forması giyen Balotelli, takımının küme düşmesi sonrası bonservisini bedava alma hakkı kazanmıştı.

TARAFTAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTURDU

Kariyerinde Inter, M.City, Liverpool ve Milan formalarını da giyen Balotelli, son olarak Brescia'da şans bulmuştu. Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Beşiktaş'ı istiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan İtalyan golcüyü mesaj yağmuruna tuttu. Taraftarlar, İtalyan golcünün Beşiktaş'ta kendisini bulacağını düşünüyor.

Inter ile 3, Manchester City ile de 1 lig şampiyonluğu kazanan Balotelli, 2009- 10'da Inter'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

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