09 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş

Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 09.08.2020

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren , Brescia'dan ayrılması beklenen 'yi gündemine almıştı. İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından siyah-beyazlıların İtalyan golcüye yaptığı teklifi açıkladı.

İtalyan futbolcu 'ye ilk teklifini sundu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüştü ve sözleşme teklifini yaptı. Siyah beyazlılar, İtalyan golcüye 2.5 milyon euro maaş ve bonuslar önerdi.

Son olarak Brescia forması giyen Balotelli, takımının küme düşmesi sonrası bonservisini bedava alma hakkı kazanmıştı.

TARAFTAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTURDU

Kariyerinde Inter, M.City, ve Milan formalarını da giyen Balotelli, son olarak Brescia'da şans bulmuştu. Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Beşiktaş'ı istiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan İtalyan golcüyü mesaj yağmuruna tuttu. Taraftarlar, İtalyan golcünün Beşiktaş'ta kendisini bulacağını düşünüyor.

Inter ile 3, ile de 1 lig şampiyonluğu kazanan Balotelli, 2009- 10'da Inter'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

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