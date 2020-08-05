05 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan iki isime ret!

Beşiktaş'tan iki isime ret!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Beşiktaş'ın kapısını aşındıran menajerler, kısa bir süre önce yöneticilerle görüşmüş ve önlerine Koita ismini koymuştu. Menajer bu kez de Ali Naibi ile görüştü. Lyon'dan Rafael ile Trabzonspor'dan Da Costa'yı önerdi ancak Beşiktaşlı yetkililerin teklif edilen iki ismi de reddettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın kapısını aşındıran menajerler, kısa bir süre önce yöneticilerle görüşmüş ve önlerine Koita ismini koymuştu. Menajer bu kez de Ali Naibi ile görüştü. Lyon'dan Rafael ile Trabzonspor'dan Da Costa'yı önerdi ancak Beşiktaşlı yetkililerin teklif edilen iki ismi de reddettiği öğrenildi.

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