18 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz ve Boateng...

Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz ve Boateng...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında Vodafone Park'ta 'yi ağırlayacak 'ın maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan ve Kevin-Prince Boateng de kadroda yer aldı.

'in 33. haftasında ile önemli bir mücadeleye çıkan 'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte, geçtiğimiz hafta sakatlıkları nedeniyle Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen ve Boateng, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edildi. Cezası bulunan N'Koudou'nun yanı sıra sezonu kapatan Adem Ljajic ve Umut Nayir kadroda yer almadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 20 kişilik maç kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.

Transferde ve sahada karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş derbiye hazır! Beşiktaş derbiye hazır!
Transferde ve sahada karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe... Transferde ve sahada karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe...
F.Bahçe istedi Beşiktaş anlaştı! F.Bahçe istedi Beşiktaş anlaştı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör