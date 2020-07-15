15 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş'ta yıldız isim sözleşmesini feshetti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

'ta şoku yaşanıyor... Siyah-beyazlıların İspanyol stoperi Victor Ruiz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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