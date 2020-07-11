11 Temmuz 2020, Cumartesi
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"HOCAMIZIN BASIN TOPLANTISINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN ARKASINDAYIM"
Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği sözlerin arkasındayım. Kaç yabancı hakkımımız varsa hepsinin sahada olması lazım. Bunun dışında kafa karışıklığına gerek yok. Türk futbolcu yetiştirme konusunda rakamlar üzerinden ilerleyemeyiz. Altyapı tesisleri için gerekli yatırımlar yapılmadıktan sonra sadece sayıyı değiştirerek futbolcu yetişmez.
"ALTYAPIDAN FUTBOLCU OYNATAN KULÜPLERE PRİM"
Türk futbolcunun oynaması alt yapıdaki genç oyuncular için de örnek teşkil edecektir. Genç futbolcular rol model olarak ağabeylerini örnek alacaktır. Bu da onların gelişimine katkı sağlar. Alt yapıdan futbolcu çıkarıp oynatan kulüplere belirli kriterlerin karşılanması karşılığında prim verilebilir. Yabancı sınırı yerine kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir. Örneğin yerli futbolcular için ödenen ücretlerdeki vergi oranı düşürülüp, yabancı oyunculardan alınan vergi oranı yükseltilebilir.
Ahmet Nur Çebi: Altyapıdan futbolcu oynatanlara prim verilmeli
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi'' Yerli futbolcular için ödenen ücretlerdeki vergi oranı düşürülüp, yabancı oyunculardan alınan vergi oranı yükseltilebilir'' ifadelerinde bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı kuralı hakkında A Spor'a konuştu.
"HOCAMIZIN BASIN TOPLANTISINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN ARKASINDAYIM"
Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği sözlerin arkasındayım. Kaç yabancı hakkımımız varsa hepsinin sahada olması lazım. Bunun dışında kafa karışıklığına gerek yok. Türk futbolcu yetiştirme konusunda rakamlar üzerinden ilerleyemeyiz. Altyapı tesisleri için gerekli yatırımlar yapılmadıktan sonra sadece sayıyı değiştirerek futbolcu yetişmez.
"ALTYAPIDAN FUTBOLCU OYNATAN KULÜPLERE PRİM"
Türk futbolcunun oynaması alt yapıdaki genç oyuncular için de örnek teşkil edecektir. Genç futbolcular rol model olarak ağabeylerini örnek alacaktır. Bu da onların gelişimine katkı sağlar. Alt yapıdan futbolcu çıkarıp oynatan kulüplere belirli kriterlerin karşılanması karşılığında prim verilebilir. Yabancı sınırı yerine kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir. Örneğin yerli futbolcular için ödenen ücretlerdeki vergi oranı düşürülüp, yabancı oyunculardan alınan vergi oranı yükseltilebilir.
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