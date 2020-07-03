Domagoj Vida el yaktı

Avrupa devlerinin transfer listesinde olan Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida, aldığı maaşla kendisini transfer etmek isteyen kulüpleri şok etti.

Hırvat stoperin Beşiktaş'tan kazandığı para Avrupa kulüplerini şok etti. Son olarak Frankfurt, Vida'ya talip oldu, menajerler vasıtasıyla görüşmeler yapıldı. Andre Silva (Milan), Trapp (PSG) ve Dost'un (Sporting) kiralık olarak forma giydiği Alman ekibinin sportif direktörü Hübner; Vida'nın, Avrupa devlerinden gelen Silva, Trapp ve Dost'a bir sezonda ödediklerinden daha fazlasını aldığını öğrenince görüşmeleri kesti.

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