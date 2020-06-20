Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli 11'i

Üç aylık aranın ardından lige Antalya yenilgisiyle başlayan Beşiktaş, Denizli’den üç puanla dönerek Avrupa şansını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu akşam saat 21.00'de başlayacak maç öncesi sahaya süreceği 11'i kafasında netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Siyahbeyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında Antalyaspor'a mağlup olarak taraftarlarını üzmüştü. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 44 puanla beşinci sırada yer alan Kara Kartal, Yukatel Denizlispor deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte cezası biten Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM

Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sarı kart alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda; Atiba, N'Koudou, Caner, Umut, Elneny, Lens ve Boyd, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde Konyaspor karşısında forma giyemeyecekler. Ligin ilk yarısında rakibini N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar; bugün de sahadan üç puanla ayrılarak Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte iki takımın muhtemel 11'leri:

Denizlispor: Tolgahan, Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Erdoğan Kaya, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak

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