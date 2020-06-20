20 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli 11'i

Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli 11'i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Üç aylık aranın ardından lige Antalya yenilgisiyle başlayan Beşiktaş, Denizli’den üç puanla dönerek Avrupa şansını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör , bu akşam saat 21.00'de başlayacak maç öncesi sahaya süreceği 11'i kafasında netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Siyahbeyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında 'a mağlup olarak taraftarlarını üzmüştü. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 44 puanla beşinci sırada yer alan , Yukatel Denizlispor deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte cezası biten Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM
Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda; Atiba, N'Koudou, Caner, Umut, Elneny, Lens ve Boyd, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde karşısında forma giyemeyecekler. Ligin ilk yarısında rakibini N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar; bugün de sahadan üç puanla ayrılarak Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı yönetecek.

Beşiktaş'tan Martin Frydek atağı!

İşte iki takımın muhtemel 11'leri:

Denizlispor: Tolgahan, Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, , Erdoğan Kaya, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak

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