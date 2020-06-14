14 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor | CANLI

A Spor'un konuğu Ahmet Nur Çebi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin moderatörlüğünde, Başkanı A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

Canlı yayını izlemek için:

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının satır başları:

"Pandemiden önce de 'ın ekonomisi çok iyi değildi, tüm kulüplerde bu böyle."

"Kulüp yoksa futbolcu yok, futbolcu yoksa kulüp yok. Biz bir ekibiz, kendileriyle oturup görüşeceğiz."

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