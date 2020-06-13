13 Haziran 2020, Cumartesi
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Sahne senin Kartal'ım! İşte Antalyaspor maçı 11'i
Siyah-beyazlılar, ligin 27. haftasında Antalya’yı ağırlacak. Kartal, zirvenin uzağında kalsa da 3 puan için savaşıp şansını zorlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'in kalan 8 maçının ilkine bugün çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, saat 21.00'de başlayacak mücadelede Antalyaspor'u konuk edecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Zirvenin 9 puan uzağında kalan ve son maça kadar şampiyonluk için şansını zorlayacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın cezası bulunuyor. Sakatlık geçiren N'Koudou'nun da forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Umut Nayir, Atiba, Boyd, Caner ve Lens kart cezası sınırında. Bu isimler kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Denizlispor sınavında forma giyemeyecek.
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