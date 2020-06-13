13 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sahne senin Kartal'ım! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Sahne senin Kartal'ım! İşte Antalyaspor maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Siyah-beyazlılar, ligin 27. haftasında ’yı ağırlacak. , zirvenin uzağında kalsa da 3 puan için savaşıp şansını zorlayacak

, 'in kalan 8 maçının ilkine bugün çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, saat 21.00'de başlayacak mücadelede 'u konuk edecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Zirvenin 9 puan uzağında kalan ve son maça kadar şampiyonluk için şansını zorlayacak olan Beşiktaş'ta 'ın cezası bulunuyor. Sakatlık geçiren N'Koudou'nun da forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Umut Nayir, Atiba, Boyd, Caner ve Lens kart cezası sınırında. Bu isimler kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Denizlispor sınavında forma giyemeyecek.

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