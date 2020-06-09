09 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş sakatlık! N'Koudou...

Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Yıldız isim...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 09.06.2020

'ta son dakika gelişmesi... Siyah-beyazlı takım, Georges N’Koudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun, sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyuruldu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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