Son dakika: Beşiktaş'ta flaş sakatlık! N'Koudou...

Corona virüsünün oluşturduğu maddi kayıplar nedeniyle transferde önceliği bonservissiz isimlere veren Beşiktaş, bu kapsamda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Siyah-beyazlılara bu transferde ise İngiliz devi rakip oldu. İşte ayrıntılar...