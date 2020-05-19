19 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Karius'un yerine Montero

Kolombiya basını duyurdu! İşte Beşiktaş'ın ilk transferi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

Geçtiğimiz sezon başında 'dan iki yıllığına kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius'un alacaklarını öne sürerek sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, adı ve ile anılan siyah-beyazlıların ile anlaştığını öne sürdü.

'ın kaleci ile anlaştığı iddia edildi. 1 numara transferi için çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlıların A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero ile ilgilendiği açıklanmıştı. 25 yaşındaki kalecinin, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi de iddiaları güçlendirmişti. Kolombiya kaynaklı Fichajes Del Fpc'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, siyah-beyazlı ekip Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Milli kalecinin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonundan itibaren 'de forma giyeceği ifade edildi.

İRFAN CAN SÜRPRİZİ

1 numara arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda listeye yeni bir isim daha eklendi. Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslan için kırmızı-beyazlı ekibi henüz ikna etmeyi başaramayan Beşiktaş yönetiminin, 'un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için nabız yokladığı öğrenildi. Daha önce ile G.Saray'ın da gündemine gelen 21 yaşında ve 1.93 boyundaki genç oyuncunun, güney ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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