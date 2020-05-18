Beşiktaş'ta Meksikalı orta saha! İşte o teklif...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Güney Amerika'dan flaş bir iddia geldi. Meksika basını, siyah-beyazlıların, Tigres’te forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jürgen Damm’a 3+1 yıllık teklif yaptığını duyurdu.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan sağ kanat oyuncusu Jürgen Damm için Meksika basını ilginç bir iddiada bulundu. Siyah- beyazlıların 27 yaşındaki kanat oyuncusu Damm için menajeri ile temas kurduğunu ve hazırlanan sözleşmenin bir örneğinin kendilerine gönderildiği belirtildi.

Habere göre Beşiktaş'ın resmi olarak teklif yaptığı ilk oyuncu Meksika'nın Tigres takımıyla yollarını ayırma kararı alan Jürgen Damm oldu... 35.23 km hıza çıkarak FIFA tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en hızlı ikinci oyuncusu kabul edilen Damm için hazırlanın sözleşmenin şartları şöyle:



Sözleşme süresi 3 yıllık. Artı 1 yıllık da opsiyon hakkı var.

Brüt 1 milyon 200 bin euro maaş. (Vergi ödemesi kendisine ait) Gösterdiği performansa göre yıllık brüt 100 ila 150 bin euro arasında maaş artışı.

Brüt 1 milyon 200 bin euro imza parası. (Üç yılda, her sene 400 bin euro olarak ödenecek)

127 bin euro menajerlik ücreti. Tek seferde ve anlaşma imzalandığında ödenecek.

DİĞER