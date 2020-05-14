14 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta antrenmanlar durduruldu

Beşiktaş'tan flaş hamle! Corona virüsü sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

Son dakika haberine göre, 1'i futbolcu olmak üzere 8 kulüp çalışanında daha pozitif vakaya rastlanan 'ta antrenmanlar süresiz olarak durduruldu. Siyah-beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.

Futbolda artan corona virüsü vakaları, 'a da sıçradı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kulüpten yeni bir açıklama daha geldi ve yapılan ikinci testlerden sonra 8 kişide corona virüsüne rastlandığı bildirildi.

Son dakika haberine göre; bu sonuçların ardından Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.

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